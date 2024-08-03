Masterchef Beyza Nur Öztürk 20. önlüğü almak için bugün yarışacak

03 Ağustos 2024 20:24 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 20:35

Televizyon ekranlarının en popüler yarışma programlarından biri olan Masterchef'te ana kadroya girilecek olan son yarışmacı belli oluyor.

Grup aşamasında henüz önlük alma şansı bulamayan Beyza Nur Öztürk genç yaşına rağmen yaptığı tabaklar ile şeflerin ve izleyicilerin dikkatini çekti.

MASTERCHEF BEYZA NUR ÖZTÜRK KİMDİR?

21 yaşında olan Beyza Nur Öztürk yarışmaya Gaziantep'ten katılıyor.

Gaziantep Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nde ikinci sınıf öğrencisi olan genç yarışmacı yöresel yemekler yapan bir restoranda çalışıyor.

Çalıştığı için okulunun uzadığını belirten Beyza Nur Öztürk, eleme aşamasında yaptığı beyaz trüflü firikli pilav ile şeflerden üç evet oyu aldı.

Düellolarda da rakiplerini yenerek Masterchef grup aşamasına çıkmayı başardı.