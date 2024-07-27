Masterchef Türkiye yarışmasında şefler gülmekten konuşamadı! Ensar'ın tekniği kahkahalara neden oldu

27 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 10:14

Masterchef yarışmasında ana kadroya girecek yarışmacıların belirlenmesi için adaylar tezgah başındaki yerini aldı. 13'üncü yarışmacının belli olduğu Masterchef Türkiye yarışmasında Ensar'ın tekniği, tezgahları dolaşan Mehmet Şef ve Somer Şef'i gülme krizine soktu.

MASTERCHEF YARIŞMASINDA ŞEFLER GÜLME KRİZİNE GİRDİ

'Masterchef Türkiye'de 13'üncü yarışmacı elemler sonucu belirlendi. Elemelerin devam ettiği yarışmada ekrana eğlenceli anlar yansıdı. Yarışmacı Ensar tezgahta yemeğini yaparken Mehmet şef, Somer şefe "Bıçaklı blenderla pastacı kreması çekiyor, içindeki parçalamak için" diyerek gülmeye başladı. Somer şef de, "Daha iyi parçalar" ifadeleriyle takıldı.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye 2024’ün ana kadrosuna katılan 13. isim Muratcan Sural oldu.