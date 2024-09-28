Masterchef'e konuk olan Bedri Usta, 1970’te Mardin’de doğdu
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
28 Eylül 2024 12:49 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 12:51
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programına konuk olan Bedri Usta tarifleri ile beğeni topladı. Yayınlanan bölüm sonrasında kimdir, evli mi merak konusu oldu.
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Masterhcef programına Bedri Usta konuk oluyor.
Birçok yerde şubesi olan Bedri Usta beğeni topladı.
MASTERCHEF BEDRİ USTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1970 senesinde Mardin'de dünyaya gelen Bedrettin Aydoğdu, Adana'da bir sokak arasında kebap tablası açarak işe başladı.
1992 senesinde Adana Yüzevler Kebapçısını açtı. İlk şubesi ise Kadıköy'de İstanbul Adana Yüzevler Kebapçısı oldu.
Kaynak: TGRT Haber