Hangi altını almak daha mantıklı sorusuna en net cevabı verdi! İslam Memiş sert konuştu: "Çok büyük bir gaflet içindeler"

28 Eylül 2024 12:17 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 12:44

Altın yatırımında en karlı olan seçeneğin hangisi olduğu birçok yatırımcı tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Hem değerinden satılan hem de işçilik maliyetine sahip olmayan altınlar yatırımda tercih ediliyor. İslam Memiş, hemen herkesin kendi bütçesine göre alıp satabileceği altınlar arasında en karlı olanı açıkladı. Peki, yatırım amaçlı hangi altın alınmalı?

Hiç zarar etmeyen altın​ hangisi, sorusuna finans analisti İslam Memiş​, en net cevabı verdi. Hangi altın daha karlı, sorusu cevap buldu. İslam Memiş ayrıca bazı altın yatırımcıları için de sert konuştu. Fırsatçıların eline düşmemek için yapılması gerekeni anlattı. Peki, gram altın​, çeyrek altın​, cumhuriyet altını ve yarım altın arasında hangisi daha mantıklı?

DÖVİZ BİR YATIRIM ARACI DEĞİLDİR

İslam Memiş'in piyasalara dair güncel açıklaması şöyle;

"Dolar kuru şu anda 34 lira 15 kuruş seviyesinde. Düşüşler kalıcı değil. Özellikle 34 lira seviyesinin altında sarkınca zaman zaman 33 lira 80 kuruş seviyesini bize göstermiş oldu. Döviz bir yatırım aracı değildir, dolar kesinlikle değildir. Ancak dolarla ticaret yapan, dolara ihtiyacı olan, dolar borcu olan arkadaşlarımızın bilmesi gerekiyor ki dolar fiyatı şu anda baskılanıyor ve bu kadar baskılanmasına rağmen 34 lira 15 kuruş seviyesinde olan bir dolar kuru​ var karşımızda.

Dolar tarafında yaşanacak geri çekilmeler alım fırsatı olarak ön planda duruyor. Bu yıl sonuyla alakalı dolar tarafında 40 lira 45 kuruş ile yılı tamamlarız iddiam vardı. Öngörüm halen devam ediyor.

ONS ALTIN YENİ BİR HİKAYE ARAYIŞINDA

Ons altın 2666 dolar seviyesinde. Hafta boyunca her gün yeni bir rekor kıran altın piyasası var. Yeni rekorunu 2685 dolar seviyesiyle test eden bir ons altın var karşımızda. Tamamen bir savaş fiyatlaması, tamamen bir belirsizlik fiyatlaması içerisinde yoluna devam

ediyor ons altın. Ben ve yol arkadaşım yol arkadaşlarım dolarda beklediği için ve siz malınıza sahip çıktığınız için hem ons altındaki getiriden hem de gram altındaki getiriden ciddi miktarda son iki haftadır para kazandık ve para kazanmaya devam ediyoruz. Satış için erken.

Ons altında 2803 - 3.000 dolar seviyesine kadar yolu var ancak zaman zaman kar satışları mutlaka olacaktır. Düzeltmeler mutlaka olacaktır. Piyasa bu düzeltme hareketlerini yapmak için yeni bir hikaye arayışında ama yeni bir hikaye bulamadı. Orta Doğu'daki savaş bu hikayeyi güçlü bir şekilde aldı ons altını 200 dolar götürdü.

GRAM ALTIN 4500 LİRA OLACAK

Gram altın 2.600 dolar seviyesine kadar merkez bankalarını 2.600 dolar 3.000 dolar aralığında jeopolitik gerilimleri ve savaşı fiyatlayacak. Şu anda gram 3 bin 60 lira seviyesinde. Kapalıçarşı piyasasında 3 bin 63 lira seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekora imza attı. Bu yıl sonuyla alakalı beklentimiz 3000 - 3.500 lira aralığı olduğu için artık bundan sonra yılın son çeyreğinde 3100 3200 3300 lira kademeli yükselişler devam edecek. Ancak gram altında mutlaka ons altına dayalı bir etkileşim gösterecektir. O yüzden ons altında beklediğim bu kar satışları gram altın tarafında ons altın kadar aman aman hissedilmeyebilir.

Dolar kuru güçlü duruşunu korumaya devam ettiği için gram altın tarafındaki geri çekilmeler ons altına kıyasla biraz daha cılız kalabilir. O

yüzden kesinlikle elinizdekileri satmayın. 2025 yılı ile alakalı 4500 öngörüm vardı yine uzun vadeli olan arkadaşlarımız da 2025 yılı ile alakalı 4.500 lira seviyesini göz önünde bulundurması gerekiyor.

"FIRTINADA ELİNDEKİLERİ SATAN YATIRIMCI OLAMAZ"

Kusursuz Fırtına dediğim aralık ayındaki fırtınaya karşı şimdiden hazırlıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. İlk önce ne yapıyoruz varlıklarımıza sahip çıkıyoruz.

Bundan sonraki süreçlerde özellikle aralık ayında başlayacak ve şubat ayında devam edecek olan bu Kusursuz Fırtına adını koyduğum Amerika'dan başlayacak bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ateş çemberine çevirecek bu küresel kriz bize aslında varlıkların ne kadar ucuz olduğunu bize göstermiş olacak.

Finansal okuryazarlık noktasında biraz daha zayıf olan arkadaşlarımızın mutlaka şuna dikkat etmesi lazım;

Ons altını takip edeceksin ons altın nereye gram altın oraya. Bu birincisi.

İkincisi ise elinde varlıklarını mutlaka tutmaya devam edeceksin bazen uyanıklık yapıp da elinden mal satanlar olabiliyor ve bu uyanıklar kumarbaz olduğu için ve nefsine yenildiği için 3.000 lirayı gördüğü zaman elindeki varlıklarını satıyorlar. Çok büyük bir gaflet içindeler. Bu tip insanlar maalesef yatırımcı olamıyor. Varlıklarını lütfen elinizde tutmaya devam edin.

Dünya iyi bir yere gitmiyor. Şu anda tünelin ucu görünmüyor. Hatta tünele daha yeni girdik. Çünkü ben sizi Aralık ayına hazırlıyorum. Aralık ayında lütfen varlıklarınızı satmayın.

Biz dünyaya kıyasla altını çok pahalı alan bir ülkeyiz. Neden? Çünkü iki yıldır ithalat yasağı var. Türkiye'de altın talebinde o kadar ciddi artış var ki. "Gram altın 3.000 lira olunca kuyumcularda kuyruk olacak" demiştim. Öyle de oldu. Herkes yoğun bir şekilde şu anda altın alıyor.

FIRSATÇILAR DEVREYE GİRDİ

Tam altında, 1 kilogram külçe altındaki işçilik 2.000 doları geçti. Amerika'da, Avrupa'da alacağın 1 kilogram külçe altının üzerine 2920 dolar para vereceksin fazladan Türkiye'den külçe altın alacaksın. Bir fırsatçılıktır. Kime satıyorlar bu altını? 2420 lira seviyesinden altının yüzüne bakmayan 3000 lira olduğu zaman kuyumcuların kapısında kuyruk olanlara satıyorlar.

"CUMHURİYET ALTINI ALMAK DAHA MANTIKLI"

Bence en mantıklı karar yine darphane genel müdürünün basmış olduğu çeyrek altın, cumhuriyet altın, yarım altınlar daha mantıklı. Diğerleri bana göre çok mantıklı gelmiyor. Özellikle cumhuriyet altını bana daha mantıklı geliyor.