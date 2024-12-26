Masterchef'e konuk olan Serhat Doğramacı kimdir? Michelin yıldızı aldığı restoranı gündemde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

26 Aralık 2024 15:09 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:44

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programına bu akşam konuk olacak olan Serhat Doğramacı'nın biyografisi ve restoranları gündemde. MasterChef 2020 şampiyonu olan Doğramacı 26 Aralık akşamı programa katılacak.