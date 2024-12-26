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Masterchef'e konuk olan Serhat Doğramacı kimdir? Michelin yıldızı aldığı restoranı gündemde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Aralık 2024 15:09 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:44
Masterchef&#039;e konuk olan Serhat Doğramacı kimdir? Michelin yıldızı aldığı restoranı gündemde

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programına bu akşam konuk olacak olan Serhat Doğramacı'nın biyografisi ve restoranları gündemde. MasterChef 2020 şampiyonu olan Doğramacı 26 Aralık akşamı programa katılacak.

Son zamanların en sevilen programlarından biri olan Masterchef​'te ceket yarışı devam ediyor. Yeteneğiyle adından söz ettiren isim bu akşam programa konuk olacak.

Michelin yıldızı aldığı restoranının nerede olduğu da gündemde.

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Küçük yaşlardan itibaren mutfakta yer alan isim 1980'li yılların sonunda dünyaya geldi. Masterchef programına katılarak 2020 yılında şampiyon oldu.

Şeflik kariyerini sürdürürken mutfakta çeşitli tabaklar çıkardı.

Masterchef'e konuk olan Serhat Doğramacı kimdir? Michelin yıldızı aldığı restoranı gündemde - 1. Resim

SERHAT DOĞRAMACI MİCHELİN YILDIZI ALAN RESTORANI NEREDE?

Mutfakta yetenekleri ile adından söz ettiren ismin 2 mekanı bulunuyor. Bodrum​'da bulunan Mezra Yalıkavak restoranı Michelin yıldızı aldı.

Doğramacı'nın Kadıköy'de hamburger dükkanı da oldukça beğeniliyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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