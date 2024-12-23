Masterchef'te ceketi kim kazandı? Bu sezonun en yüksek puanını aldı

23 Aralık 2024 09:48 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:11

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı Masterchef Türkiye yarışmasının 22 Aralık 2024 Pazar günü yayınlanan bölümünde ilk ceketi alan isim belli oldu. Programı yakından takip eden vatandaşlar tarafından Masterchef'te ceketi kim kazandı sorusunun cevabı araştırılıyor. Programda ilk ceketin sahibi Kerem oldu.

Masterchef’te bu hafta kim elendi? Tabağını düşürdü sunum yapamadan yarışa veda etti

Masterchef’te bu hafta kim elendi? Tabağını düşürdü sunum yapamadan yarışa veda etti

TV8 ekranlarında yayınlanan ve finale doğru ilerleyen Masterchef programında son altıya Erim, Beyza, Onur, Semih, Eda ve Kerem kaldı.

22 Aralık 2024 Pazar günü yayınlanan bölümde yarışmacılar ceket için kıyasıya mücadele etti.

Mücadelenin sonucunda Masterchef'te ilk ceketi kazanan isim belli oldu.

MASTERCHEF'TE CEKETİ KİM KAZANDI 22 ARALIK 2024?

Masterchef programında ilk ceket için yarışmacılar birinci etapta şeflerin verdiği ürünlerle bir yemek hazırladı.

Hazırlanan yemeğin ardından en çok puanı ilk etapta Kerem topladı.

İkinci etapta ise yarışmacılar ünlü şef Ömür Akkor'un özel tarifini hazırladı.

Ömür Akkor'un hazırladığı yemeğe en yakın yapan isim ise yine Kerem oldu.

Keremin hazırladığı tabak ve gösterdiği performans hem izleyicilerden hem de şeflerden büyük beğeni topladı.

Toplanan puanlar sonucunda Masterchef programında ilk ceketi kazanan yarışmacı Kerem oldu.

Kerem, ayrıca 51 puan ile bu senenin en yüksek rekorunu elde etti.

Geriye kalan 5 yarışmacı ise dört gün boyunca kalan ceketleri almak için yarışacak.

Yarışmacıların topladığı puanlar ise şöyle: