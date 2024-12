Ünlü şef Ömür Akkor kimdir? MasterChef’e konuk şef olarak katıldı

23 Aralık 2024 00:02 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 00:32

Şef Ömür Akkor, MasterChef Türkiye’nin bu akşam yayınlanan konuk şef olarak katıldı. Ekonomi mezunu şefin kariyeri merak konusu oldu.

Ömür Akkor, yemekleri ile dünya çapında tanınan şefler arasında yer alıyor.

Her sene olduğu gibi ünlü şef bu sene de MasterChef Türkiye’ye konuk şef olarak katıldı.

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

Akkor, 1975 yılında Kilis'te doğdu.

Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okudu. 5 yıl Bursa‘nın ilçe ve köylerinde çeşitli yemekleri kayıt altına aldı.

Ömür Akkor, 25 yıldır Türkiye'yi il il ve ilçe ilçe gezip 35 bin km yol yapmıştır. Alacahöyük kazı evinde 7 yıl çalışmış ve arkeoloji disiplini almıştır.

ÖMÜR AKKOR’UN KAÇ KİTABI VAR?

Ömür Akkor’un 2012, 2015, 2016 yıllarında yazdığı kitaplar Gourmand Cookbook Awards tarafından farklı kategorilerde ''best in the world'' (dünyanın en iyisi) seçilmiştir.

Akkor’un, Anadolu ve Türk mutfağını anlattığı 26 adet kitabı ve 200'ü aşkın makalesi vardır.

Kitaplarından bazıları şöyle:

Zennup 1844 Türkiye Gastronomi Astlası Selçuklu Mutfağı Yumurtalı Tarifler Şekersiz Tatlılar Pratik Tarifler Bursa Mutfağı Ayet ve Hadisler Işığında İlk Dönem İslam Sofrası Türk Mutfağından Pratik Tarifler