MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı! Bu haftanın elenen ismi belli oldu

11 Kasım 2024 08:17 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 08:24

MasterChef Türkiye yarışmasında bu hafta eleme heyecanı yaşandı. Şefler eleme oyununun ilk etabında yarışmacılardan torbalı kuru domatesi ile özgün yemekler yapmalarını istedi.

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MasterChef yarışmasının bu hafta yarışmaya veda eden isim belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te elenen ismin kim olduğuna dair araştırmalar hız kazandı.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef yarışmasının 10 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümünde elenen isim belli oldu. MasterChef’te elenen isim Nigar oldu.

MASTERCHEF’TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’te son eleme adayı Semih oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Nigar

Kaan

Eda

Semih