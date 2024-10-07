MasterChef'te elenen Ayşe Ekiz’in asıl mesleği tarım ve hayvancılıktır

07 Ekim 2024 08:52 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 08:57

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef yarışmasında 6 Ekim Pazar günü elenen ismi Ayşe Ekiz vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

MasterChef’te elenen isim belli oldu! Buraya kadar demişti

MasterChef’te elenen isim belli oldu! Buraya kadar demişti

İlk bölümlerden itibaren mütevazı tavırları ve mutfaktaki yeteneği ile adından söz ettiren Ayşe, eleme oyununun oynandığı 6 Ekim Pazar günü yapılan mücadelenin ikinci aşamasında MasterChef​ hayallerine veda etti.

MASTERCHEF AYŞE KİMDİR?

Afyonkarahisar’dan Masterchef yarışmasına katılan Ayşe Ekiz, aile yemekleri konusunda oldukça deneyimlidir. Şeflerden yeni şeyler öğrenmek amacıyla yarışmaya katılan Ayşe Ekiz’in asıl mesleği ise Tarım ve Hayvancılıktır.

MASTERCHEF AYŞE KAÇ YAŞINDA?

Henüz 26 yaşında olan Ayşe Ekiz, genç yaşına rağmen mutfakta gösterdiği performans ve yetenekleriyle dikkat çeken yarışmacılar arasında yer almıştır.

MASTERCHEF AYŞE EKİZ INSTAGRAM​ HESABI NEDİR?

MasterChef yarışmasında en yüksek takipçi sayısına sahip olan Ayşe Ekiz’in Instagram hesabı @ayse_ekiz_03’dir.

MASTERCHEF AYŞE’NİN KAÇ TAKİPÇİSİ VAR?

Aslen çiftçilik yapan Ayşe Ekiz’in Instagram hesabında 476 bin takipçi bulunuyor.

MASTERCHEF AYŞE EKİZ’E DEMET AKALIN’IN TEPKİSİ NE OLDU?

28 Eylül Cumartesi günü yayınlanan MasterChef programında Ayşe ile Zübeyde arasında gerginlik yaşandı. Zübeyde, yemek yaptığı esnada Ayşe’nin kendini kapattığını ve destek almadığını söyleyerek kendisini eleştirdi. Ayşe ise “Herhalde heyecandan oldu, işime karışmayın gibi bir tavır yapmadım” diyerek kendini savunmasıyla programın sıkı takipçisi olan Demet Akalın’dan yorum gecikmedi.

Söz konusu olayda Ayşe’yi haksız bulan Akalın, X hesabından “Ayşe beraber yapmadınız sen beceremedin! Burası Masterşef ya” diyerek yorum yaptı.