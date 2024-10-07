MasterChef’te elenen isim belli oldu! Buraya kadar demişti

07 Ekim 2024 08:04 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 08:07

MasterChef’te sekizinci haftanın elenen ismi belli oldu. 6 Ekim Pazar günü yayınlanan MasterChef programının iki aşamalı eleme oyununda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan başarısız tabağı yaparak elenen isim merak konusu oldu.

Pazar günü yayınlanan MasterChef programında şefler yarışmacılardan Bodrum Mandalinası ile özgün yemekler yapmalarını istemişti. İki aşamadan geçerek kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan elenen isim Ayşe oldu.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef programının son bölümünde şefler yarışmacılardan Bodrum Mandalinası ile iki aşamalı özgün yemekler yapmalarını istedi. Eleme oyununun oynandığı 6 Ekim Pazar günü yapılan yarışın ikinci aşamasında Ayşe başarısız olarak hayallerine veda etti.

Geçtiğimiz gün eleme potasına giren Ayşe pes ettiğine dair “Benden olmuyor sanırım şef, buraya kadar” sözleriyle dikkat çekti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef programında 6 Ekim eleme adayları arasında Semih, Eda, Ayşe, Alper Nevzat, Muratcan ve Şirin yer aldı.

MASTERCHEF İLK ETABI KİM KAZANDI?

Eleme mücadelesinin ilk etabında Nevzat, Semih ve Muratcan başarılı tabakları hazırlayarak yeni haftaya girmeye hak kazanarak rahat bir nefes alırken İkinci etapta mücadele eden isimler Eda, Şirin, Ayşe ve Alper oldu.