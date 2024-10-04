MasterChef jürisi Somer Şef’in kombini sosyal medyanın gündeminde! Herkes link istedi

04 Ekim 2024 16:54 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 17:01

Yarışma programı MasterChef'in son yayınlanan bölümünde jüri üyesi Somer Şef, giydiği kıyafetle sosyal medyayı salladı. Mor takımıyla yorum yağmuruna tutulan Somer Şef'e "Nerden aldınız link atın lütfen" gibi yorumlar yapıldı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef yarışması her gün başka bir gündemle haber olmayı başarıyor. Son olarak yarışmayı izleyenler Somer Şef'in tarzına takıldı ve espriler peş peşe geldi.

SOMER ŞEFİN TARZI SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

MasterChef'in son yayınlanan bölümünde Somer Şef'in kombini sosyal medyada gündem oldu. Mor bir takım giyen Somer Sivrioğlu'na sosyal medyadan yorum yağdı. Renkli kıyafetleriyle adından söz ettiren Somer Sivrioğlu'na "Link atar mısın?" tarzında yorumlar geldi.

Somer Sivrioğlu'nun daha önce de sosyal medyada olay olan kıyafetleri hakkında, “Kilolu olduğumdan ve Asya kültürünü de çok sevdiğimden bu tarz kıyafetlerle rahat ediyorum. Herkesin aynı kıyafeti giyip, aynı şarkıyı dinleyip, aynı yemeği yediği bir trend çılgınlığında farklı olmak hoşuma gidiyor. Stilistimiz Nil Kulaçoğlu ile bu tarzımız ve eylemlerimiz devam edecek.” dedi.