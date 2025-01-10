MasterChef'te ilk finalist kim oldu? MasterChef 9 Ocak kazananı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

10 Ocak 2025 00:34 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 00:35

MasterChef'te ilk yarı final mücadelesinin ardından ilk finalist de belli oldu. Yarın ki yarışmadan da çıkacak bir finalistle 11 Ocak Cumartesi günü final turu oynanacak.