MasterChef'te ilk finalist kim oldu? MasterChef 9 Ocak kazananı belli oldu
MasterChef'te ilk yarı final mücadelesinin ardından ilk finalist de belli oldu. Yarın ki yarışmadan da çıkacak bir finalistle 11 Ocak Cumartesi günü final turu oynanacak.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye yarışmasında Eda, Kerem, Onur ve Semih arasında bu akşam ilk yarı final heyecanı yaşandı.
11 Ocak Cumartesi günü canlı yayınlanacak MasterChef büyük final öncesi ilk finalist de belli oldu.
MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?
Eda, Kerem, Onur ve Semih son iki finalistten biri olmak için ellerinden geleni yaptı.
4 etaplık zorlu mücadelenin ardından şeflerin değerlendirmesi sonucu ilk Masterchef finalisti en yüksek oyu alan Onur oldu.
MASTERCHEF BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?
Masterchef’te ikinci finalist 10 Ocak Cuma yarın yapılacak yarışmanın ardından belli olacak.
Masterchef Türkiye 2024 şampiyonu olan yarışmacı ise 11 Ocak 2024 Cumartesi akşamı canlı yayından yapılacak tabakların ardından belli olacak.