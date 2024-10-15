MasterChef'te MasterClass ödülünü kazanan isim belli oldu

15 Ekim 2024 07:37 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 07:39

MasterChef programında 14 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar MasterClass için tezgah başına geçti. MasterClass'ı kazanan yarışmacı kadar, MasterClass ödülü de merak edildi.

Pazartesi günü MasterChef​ programında Danilo Şef yarışmacılardan özgün kruvasan tabağı hazırlamasını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda MasterClass'ı kazanan yarışmacı, aynı zamanda ödülün de sahibi oldu.

MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef’in MasterClass oyununun oynandığı son bölümünde Danilo Şef yarışmacılarla 'Kruvasan' yapmanın püf noktalarını paylaştı.

En başarılı tabağı hazırlayarak MasterClass ödülünün sahibi Şirin oldu.

MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

MasterClass yarışmasında en iyi tabağı yapan yarışmacı Danilo Şef’in İtalya’daki restoranına gidecek. 3 kişinin yararlanacağı bu ödülde yarışmacılar, Danilo Şef ile birlikte mutfakta yemek yapacak.