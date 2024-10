MasterChef’te elenen isim belli oldu

14 Ekim 2024 08:31 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 08:34

MasterChef’te dokuzuncu haftanın elenen ismi belli oldu. 13 Ekim Pazar günü yayınlanan yayınlanan MasterChef’in iki aşamalı eleme oyununda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan başarısız tabağı yaparak elenen isim merak konusu oldu.

Pazar günü yayınlanan MasterChef’in ilk etabında şefler yarışmacılardan Yalova aronyası ile özgün yemekler yapmalarını istedi. Eleme​ adayları, ikinci aşamasında Mehmet Şef’in Fitilli Gerdan tabağına en yakın lezzeti yapmak için mücadele etti.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef’te eleme oyununun oynandığı 13 Ekim Pazar günü yapılan yarışın ikinci aşamasında Zübeyde başarısız olarak hayallerine veda etti.

Duygusal bir veda yaşayan Zübeyde şu sözleri söyledi:

“Bile isteye yapmadım. Bir şeyler ters gitti ve kendimi toparlayamadım. Sağlık mı denir, adını koyamadığım gerçekten geçen hafta başından beri bir şey. Ama ne olduğunu bilemiyorum.

En azından size daha güzel bir tabak getirebilirdim. Son on dakikada dağıldım ve toparlanamadım. Her iki turda da son on dakika bir şeylerin olmayacağının sinyalini verdi. Çabaladım ama kolay kolay da pes etmem. Buraya kadarmış yolculuk.

Daha donanımlı bir eğitime ihtiyacım var ve sizlerin bilgileri çok önemli. Benim için erken bir veda. Dediğim gibi ben mutfaktayım. Ölene kadar da mutfakta olurum diye düşünüyorum. Muhtemelen de mutfakta ölürüm. Olduysa benden taraf bir kusur affınıza sığınırım.”

MASTERCHEF​ ELEME OYUNUNDA İLK ETABI KİMLER GEÇTİ?

İlk etapta kazanan yarışmacılar; Eda, Emre ve Alper oldu. 3 yarışmacı​ MasterChef'te 11. haftaya girmeye hak kazandı. İkinci etapta yeniden yarışanlar ise Nevzat, Akın, Zübeyde ve Nigar oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Zübeyde

Akın

Eda

Nigar

Nevzat

Emre

Alper