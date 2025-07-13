Bina duvarına pisleyen şahıs, kendisini uyaran güvenliğe saldırdı

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bir binanın güvenlik görevlisinin saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı. Araçtan inen 3 kişi, caddenin farklı yerlerine tuvaletini yapmaya başladı. Güvenlik görevlisi Turgay S., binaya pisleyen şahıslardan birini uyardı. Bunun üzerine 3 kişi güvenlik görevlisini darbetti. Güvenlik görevlisi binaya girdikten sonra şahıslar kapıyı tekmelemeye başladı. Saldırganlar geldikleri arabayla kaçarken, güvenlik görevlisi şikayetçi oldu.