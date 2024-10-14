MasterChef'te büyük skandal! Kadın çalışana cinsel içerikli yorumlar yapmış

14 Ekim 2024 07:36 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 07:38

İngiltere'de yayınlanan MasterChef programının sunucularından Gregg Wallace hakkında daha önce çalıştığı BBC'de bir kadın çalışan hakkında uygunsuz cinsel içerikli yorumlar yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. MasterChef İngiltere programının geleceği tehlikeye girdi.

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Dünya genlinde birçok ülkede yayınlanan MasterChef​ programının İngiltere'deki yapımı büyük br skandalla çalkalanıyor. Progmamın sunucusu ve yıldızlarından Greg Wallace'ın geçmişte BBC​'de yşaptığı bir programda genç bir kadın çalışana cinsel içerikli mesajlar attığı iddia​ edildi. Wallac hakkında soruşturma açılırken MasterChef İngiltere'nin geleceği tehlikeye girdi.

The Sun'a konuşan kaynaklar, Wallace'ın altı yıl önce BBC'deki Impossible Celebrities adlı yarışma programında genç bir kadın çalışana "uygunsuz cinsel yorumlar" yaptığı iddiasıyla suçlandığını belirtti. Kadının önünde cinsel hayatıyla övünen Wallace'ın üstünü çıkardığı da iddia edildi.

BBC'NİN YOLLARINI AYIRMAMASI ELEŞTİRİLİYOR

Wallace, geçen yıl BBC'nin Inside The Factory programını çekerken kadınlarla "aşağılayıcı" bir şekilde konuştuğu iddialarıyla da karşı karşıya kalmıştı. BBC'den ismini vermek istemeyen bir kaynak da "Gregg'in MasterChef'te daha önce yaşanan olaylara rağmen BBC'de çalışmaya devam etmesine izin verilmesi kararı hakkında sorulması gereken sorular var" dedi

Buna karşın BBC yönetiminden kaynaklar ise iş yeri kültürüyle ilgili sorunları çözmek istediklerini ancak Gregg'in davranışlarıyla ilgili iddialara rağmen önemli bir programda kalmasına izin verdiklerini açıkladı.

YAPIM ŞİRKETİNE ŞİKAYET EDİLDİ

Öte yandan The Times gazetesinin haberine göre olay, Nestle'nin York'taki fabrikasında çekilen bir bölüm sırasında yaşandı. Wallace'ın kullandığı dille ilgili olarak yapım şirketi Voltage TV'ye şikayette bulunuldu. Sunucuyla görüşüldü ve "moderatörlük yapması" söylendi. Wallace'ın "böyle bir hakarete" neden olduğu için "dehşete düştüğü" söylendi.

Bu olaylara rağmen Wallace, John Torode ile birlikte MasterChef'i sunmaya devam etti . İkili, 2005 yılından bu yana popüler yemek yarışmasının sunuculuğunu üstleniyor.