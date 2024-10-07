MasterChef'te pide gecesi! 400 yıllık tarihi pide fırını gündem oldu: Tarihi handaki fırın nerede?

07 Ekim 2024 22:04 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 22:09

MasterChef bu akşam da milyonları ekrana kitledi. Çıtır çıtır kenarları, içlerindeki bol malzemeleriyle hepimizin favorisi olan pide ekranları süsledi. Tarihi handaki Osmanlı fırınının da anıldığı bölümde izleyenler 400 yıllık tarihi pide fırınının nerede olduğunu merak ediyor. İşte tarihi handaki Osmanlı fırınının adresi.

MasterChef​'te 7 Ekim Pazartesi günü kaptanlık oyunu için yarışmacılar ter döktü. Türkiye​'nin bir çok bölgelsinde çeşitli türleriyle tüketilen pide​ MasterChef yarışmacıları tarafından hazırlandı. Pazartesi ekrana gelen bölümde juri üyelerinden Mehmet Şef​, Tarihi handaki Osmanlı fırınına dikkat çekti. 400 yıllık tarihi pide fırını gündem oldu. İşte ekranlara konu olan o fırının adresi

400 YILLIK TARİHİ PİDE FIRINI NEREDE?

Çeşit çeşit iç malzemesi, kıtır kıtır hamuru ile Türkiye'nin sevilen yiyeceği pide gündem oldu. Kaptanlık oyunu için yarışan yarışmacılar çeşit çeşit pideler yaptı.

Tarihi handaki Osmanlı fırını da yeni bölümle birlikte yeniden gündem oldu.

Tarihi handaki Osmanlı fırınında çeyrek asırdır talaşla pide pişiriliyor. Peki bu tarihi fırın nerede?

İstanbul Eminönü'ndeki tarihi Kuveloğlu Han içerisinde yer alan fırının 400 yıllık bir geçmişi var.

Eminönü Küçük Pazar'da tarihi Kuveloğlu Han'a doğru ilerlerken fırın kokusuyla harmanlanmış pide kokusu etrafa yayılıyor.

Küçük bir çay ocağının yanından geçtikten sonra hana girenleri bu tarihi fırın karşılıyor.

Fırının müdavimleri arasında Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafı var.

Sosyal medya üzerinden görüp gelen yerli ve yabancı turistlerin de fırına ilgisi büyük.

Eminönü Küçük Pazar'da tarihi Kuveloğlu Han Kıble Çeşme Caddesinde yer alıyor. Kapı numarası ise 48. Han İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alıyor.