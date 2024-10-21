Masterchef’te veda zamanı: Elenen isim belli oldu

21 Ekim 2024 07:58 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 08:05

MasterChef’te yeni haftanın elenen ismi belli oldu. 20 Ekim Pazar günü yayınlanan yayınlanan MasterChef’in iki aşamalı eleme oyununda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan başarısız tabağı yaparak elenen isim merak konusu oldu.

MasterChef’in ilk etabında şefler yarışmacılardan kızılcık tarhanası ile özgün yemekler yapmasını istedi. Eleme​ oyunu için tezgah başına geçen Onur, Eda​, Nigar, Akın, Nevzat, Emre ve Alper arasından yarışmaya veda eden isim merak konusu oldu.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Masterchef​ Türkiye’de eleme heyecanı yaşandı. İki etaplı eleme için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan en başarısız tabağı hazırlayarak yarışmaya veda eden isim Nevzat oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Onur

Eda

Nigar

Akın

Nevzat

Emre

Alper

MASTERCHEF ELEME OYUNUNUN İLK ETABINI KİM KAZANDI?

Masterchef eleme oyununun ilk etabını Onur, Eda ve Alper kazandı.