MasterChef'te yeni takımlar: kaptanlık oyununu kazanan isim belli oldu
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
22 Ekim 2024 08:29 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 08:38
MasterChef’te kaptanlık oyununu kazanan isim ile yeni takımlar merak konusu oldu. Eleme gününün ardından yarışmacılar mavi takımın kaptanı olabilmek için kıyasıya mücadele etti.
MasterChef Türkiye programında yarışmacılar kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan en lezzetli ıslak hamburger tabağını hazırlamalarını istedi.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef programının 12.haftasında yarışmacılar kaptanlık oyunu için kıyasıya mücadele etti.
En lezzetli hamburger tabağını hazırlayarak mavi takımın kaptanlığını kazanan isim Muratcan oldu. Kırmızı takımın kaptanı ise Nigar oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım:
Muratcan (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kaan
Akın
Kırmızı Takım:
Nigar (Takım Kaptanı)
Kerem
Semih
Ezgi
Alper
Beyza
Erim
Kaynak: TGRT Haber