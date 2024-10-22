Alperen Şengün tarihin en çok kazanan Türk sporcusu oldu! Dudak uçuklatan kontrat

22 Ekim 2024 08:22 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 08:35

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takımı ile 5 yıllık yeni kontrat imzaladı. Bu imza ile Alperen tarihin en çok kazanan Türk sporcusu konumuna yükseldi.

Alperen Şengün, NBA'de 'en çok gelişme gösteren oyuncu' ödülüne aday gösterildi

Alperen Şengün, NBA'de 'en çok gelişme gösteren oyuncu' ödülüne aday gösterildi

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de Houston Rockets formasını terleten Alperen Şengün tarihe geçti. Milli basketbolcu çaylak sözleşmesi sona ererken takımıyla 5 yıllık yeni bir anlaşma sağladı. 185 milyon dolarlık bu yeni sözleşme Alperen'i Türk spor tarihinin en çok kazanan ismi yaptı.

MENAJERİ DUYURDU

Houston Rockets'ın çaylak kontratlarının son senesine gelen Jalen Green ve Alperen Şengün konusunda izleyeceği yol uzun süredir merak ediliyordu. Jalen Green ile çaylak kontratını uzatmak adına 3 yıl için 106 milyon dolarlık bir konratta el sıkışan Rockets, Alperen Şengün'de de mutlu sona ulaştı. Şengün'ün menajeri, ESPN'den Bobby Marks'a verdiği bilgide taraflar arasında anlaşmaya varıldığını ifade etti.

Milli yıldızımızın, bu sözleşme sürecinin son yılında oyuncu opsiyonu bulunuyor. Houston Rockets, Alperen ile 5 yıllık 185 milyon dolar karşılığında Türk spor tarihine geçen anlaşma sağladı.

DAHA ÖNCEKİ REKOR FETÖCÜ ENES KANTER'E AİTTİ

Alperen Şengün'de önce Türk spor tarihinin en çok kazanan ismi terör örgütü FETÖ'ye üyeliğiyle bilinen Enes Kanter'di. 2025 yılında Portland Trail Blazers'ın "sınırlı serbest oyuncu" kategorisinde bulunan Kanter o dönemde takımıyla 4 yıllığına 70 milyon dolarlık kontrat imzalamıştı.