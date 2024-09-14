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Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle GS - Rizespor maçında oynamayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
14 Eylül 2024 19:06 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 19:17
Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle GS - Rizespor maçında oynamayacak

Süper Lig'de milli ara sona erdi. 5. hafta mücadeleleri bugün başlıyor ve GS - Rizespor maçı oynanacak. Karşılaşmaya kısa süre kala muhtemel 11 kadrosu netleşti. Icardi'nin yer almaması üzerin neden yok, sakat mı merak konusu oldu.

14 Eylül günü oynanacak olan Galatasaray - Rizespor maçı bekleniyor.

Muhtemel kadroda Icardi ve Ziyech bulunmayınca oyuncuların oynamayacağı taraftarın gündemine yer aldı. 

ICARDİ GS - RİZESPOR MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

Bu akşam oynanan GS - Rizespor mücadelesinde Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle forma giymeyecek.

Hakim Ziyech de sakatlık nedeniyle oynamayacak olan oyuncular arasında yer alıyor.

Sarı kırmızılı ekip rakibi ile oynadığı son 4 maçtan galip olarak ayrıldı.

Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle GS - Rizespor maçında oynamayacak - 1. Resim

OSİMHEN RİZESPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Yeni transfer olan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs Rizespor mücadelesinde forma giyecek.

GS MUHTEMEL İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Mücadelenin ilk 11 kadroları şöyle:

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Veresanovic, Zeqiri, Sowe.

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Kaynak: TGRT Haber
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