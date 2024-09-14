Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle GS - Rizespor maçında oynamayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

14 Eylül 2024 19:06 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 19:17

Süper Lig'de milli ara sona erdi. 5. hafta mücadeleleri bugün başlıyor ve GS - Rizespor maçı oynanacak. Karşılaşmaya kısa süre kala muhtemel 11 kadrosu netleşti. Icardi'nin yer almaması üzerin neden yok, sakat mı merak konusu oldu.

14 Eylül günü oynanacak olan Galatasaray - Rizespor maçı bekleniyor. Muhtemel kadroda Icardi ve Ziyech bulunmayınca oyuncuların oynamayacağı taraftarın gündemine yer aldı. ICARDİ GS - RİZESPOR MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI? Bu akşam oynanan GS - Rizespor mücadelesinde Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle forma giymeyecek. Hakim Ziyech de sakatlık nedeniyle oynamayacak olan oyuncular arasında yer alıyor. Sarı kırmızılı ekip rakibi ile oynadığı son 4 maçtan galip olarak ayrıldı. OSİMHEN RİZESPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI? Yeni transfer olan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs Rizespor mücadelesinde forma giyecek. GS MUHTEMEL İLK 11 BELLİ OLDU MU? Mücadelenin ilk 11 kadroları şöyle: Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Veresanovic, Zeqiri, Sowe. İlgili Haberler Galatasaray, milli aradan Rizespor maçıyla dönüyor! İşte muhtemel 11'ler Bugün Galatasaray’ın Rizespor ile maçı var