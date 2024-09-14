Galatasaray, milli aradan Rizespor maçıyla dönüyor! İşte muhtemel 11'ler

14 Eylül 2024 10:52 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 10:53

Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olmak isteyen Galatasaray, milli ara dönüşü 5. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı takımda yeni transfer Victor Osimhen'in süre alması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Bu sezon çıktığı 6 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamayan sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 3 karşılaşmada Hatayspor ve Konyaspor’a iki gol atarken Adana Demirspor’u ise 5 golle geçmeyi başardı.

Galatasaray’ın rakibi Çaykur Rizespor, geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi topladığı 4 puanla 12. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen.

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Aliqulov, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Minchev, Sowe.

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u konuk edecek. 14 Eylül cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak

Galatasaray - Rizespor maçı saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın oynanacak maçta görev alamayacak.

GÖZLER YENİ TRANSFER VİCTOR OSİMHEN’DE!

Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, cumartesi günü ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Sarı-kırmızılı kulübün İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına yarın Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

JACOBS'UN DURUMU BELİRSİZ

Senegal Milli Takımı'nın Burundi ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un durumu ise maç saati belli olacak.