Galatasaray taraftarını endişelendiren iddia: Mauro Icardi'ye sürpriz takım talip oldu!

14 Eylül 2024 09:50 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 09:51

Son şampiyon Galatasaray, transfer döneminin sona ermesiyle gözünü Süper Lig'e çevirdi. Kadrosunu Victor Osimhen gibi bir dünya yıldızıyla güçlendiren sarı-kırmızılı takımda, bir başka dünya yıldızıyla yollar ayrılabilir. Mauro Icardi'ye Brezilya'dan sürpriz bir takımın talip olduğu öne sürülürken transferin gerçekleşebileceği tarih de haberde yer aldı. İşte detaylar...

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluk ve 5. yıldızı hedefleyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından transfer çalışmalarına hız vermişti.

Kadrosunu son olarak Victor Osimhen ve Roland Sallai ile güçlendiren Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

MAURO ICARDİ İÇİN FLAMENGO İDDİASI!

Victor Osimhen transferiyle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi'ye sürpriz bir takım talip oldu.

Brezilya basınından Bola VIP'nin haberine göre; Flamengo, Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'ye talip oldu. Brezilya ekibi, 2025 yılının ocak ayında Icardi ile sözleşme imzalamak istiyor.

OCAK AYINDA HAREKETE GEÇİLECEK!

Haber detayında, olası bir Icardi transferinin Ocak 2025'te yapılacağı ifade edilirken, Arjantinli futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesinin 2026 yılında sona ereceği kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

Galatasaray'da oynadığı 2 sezonda da kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Icardi, geçtiğimiz sezonda ligde gol kralı olmuştu.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro civarında gösterilen Arjantinli yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 6 maça çıktı. Icardi bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.