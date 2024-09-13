Galatasaray yeni transferi Roland Sallai'yi KAP'a bildirdi! Maliyeti belli oldu 

13 Eylül 2024 21:16 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 21:20

Transfer çalışmalarını son gün de sürdüren Galatasaray, kadrosuna Freiburg'tan Roland Sallai'yi aldı. 27 yaşındaki oyuncu kanat pozisyonunda oynuyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski transferinde hedeflediği sonuca ulaşamayınca kanat bölgesine takviye için gözünü Almanya'ya çevirdi.

27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Sallai için Freiburg ile temaslara başlayan sarı-kırmızılı kulüp, transfer sürecini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

OYUNCU KAP'A BİLDİRİLDİ!

Galatasaray tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada oyuncunun 6 milyon Euro'ya satın alındığı belirtildi. KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Macar futbolcu Rolland Sallai, bu akşam 21.30 sularında İstanbul'a gelecek.

ROLAND SALLAİ KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Roland Sallai, 22 Mayıs 1997 yılında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de dünyaya geldi. Sağ kanat pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki futbolcu kariyerine Diosgyor altyapısında başladı.

Daha sonra sırayla Siofok altyapısı, Puskas AFC altyapısı, Videoton U17, Puskas AFC U19, Puskas AFC, Palermo ve APOEL Nikosia'da forma giydi. 31 Ağustos 2018 tarihinde ise Freiburg​ altyapısına transfer oldu.

Roland Sallai, 2023-2024 sezonunda Freiburg​ formasıyla oynadığı 37 maçta toplam 2 bin 549 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 8 gol, 4 asist yapan yıldız futbolcu sezon boyunca sadece 8 sarı kart gördü.