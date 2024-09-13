Galatasaray'a transfer olmayı reddeden Nicola Zalewski, Roma'da kadro dışı bırakıldı!

13 Eylül 2024 18:42 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 18:49

Arap saçına dönen ve iptal olan Nicola Zalewski transferinin yankıları sadece Türkiye'de değil İtalya'da da sürüyor. Galatasaray'a transfer olmayı reddeden Polonyalı oyuncu kulübü Roma tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray'ın transfer etmek için Roma'ya gittiği ve yaklaşık bir hafta süren yoğun çalışmaların ardından ikna edilemeyen Nicola Zalewski, Roma'da kaldı. ROMA'DA KADRO DIŞI BIRAKILDI! İtalyan ekibi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Polonyalı oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Sky Italia'nın haberine göre; Nicola Zalewski, Galatasaray'a transfer olmayı reddettiği için kulüp tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı. GALATASARAY'I DA REDDETTİ, SÖZLEŞME DE UZATMADI! Romalı yöneticilerin, sözleşme uzatmaya yanaşmayan ve Galatasaray'dan elde edebilecekleri olası transfer kazancının gerçekleşmemesi nedeniyle bu kararı aldığı ifade edildi. İlgili Haberler Son dakika! Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmen duyuruldu Galatasaray için sürpriz iddia: Cenk Ergün'ün yerine transfer sihirbazı geliyor!