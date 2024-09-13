Galatasaray için sürpriz iddia: Cenk Ergün'ün yerine transfer sihirbazı geliyor!

13 Eylül 2024 17:40 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 18:08

Galatasaray'da görevinden istifa eden Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün yerine sürpriz bir ismin geleceği öne sürüldü. Galatasaray'ın Mauro Icardi ve Victor Osimhen transferlerinde büyük rol oynayan ünlü İtalyan menajer George Gardi'nin göreve getirilebileceği iddia edildi. İşte detaylar...