Galatasaray için sürpriz iddia: Cenk Ergün'ün yerine transfer sihirbazı geliyor!
Galatasaray'da görevinden istifa eden Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün yerine sürpriz bir ismin geleceği öne sürüldü. Galatasaray'ın Mauro Icardi ve Victor Osimhen transferlerinde büyük rol oynayan ünlü İtalyan menajer George Gardi'nin göreve getirilebileceği iddia edildi. İşte detaylar...
Son günlerde transferde başarısız olmakla suçlanan ve taraftarların büyük tepkisini çeken Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti.
CENK ERGÜN YAZILI AÇIKLAMAYLA İSTİFA ETTİ!
Cenk Ergün yaptığı yazılı açıklamada "Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.
CENK ERGÜN'ÜN YERİNE GEORGE GARDİ İDDİASI!
Marco Conterio'da yer alan haberde, Galatasaray'da Cenk Ergün'den boşalan koltuğa İtalyan menajer George Gardi'nin getirilme ihtimali olduğu ifade edildi.
GALATASARAY'A DÜNYA YILDIZLARINI GETİRDİ
Futbol dünyasında “transfer sihirbazı” lakabıyla tanınan Gardi, Galatasaray’ın Dries Mertens, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo, Hakim Ziyech, Torreira ve Mauro Icardi gibi transferlerinde ilk temasın kurulmasını sağlayan isim olmuştu.
SON YILDIZI VİCTOR OSİMHEN OLDU
İtalyan menajer son olarak sarı-kırmızılıların Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in transferinde de büyük rol oynamıştı.