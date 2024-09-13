Son dakika! Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmen duyuruldu

13 Eylül 2024 16:41 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 16:44

Son dakika haberi: Galatasaray'da ayrılıklar transferin son gününde devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın genç sağ beki Ali Turap Bülbül, Ümraniyespor'a kiralandı.

Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılıyordu: Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılıyordu: Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

Transferin son gününde kadrosundaki eksik bölgelere takviye yapmak için yoğun uğraş veren Galatasaray'da bir yandan da ayrılıklar gerçekleşmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takım, 19 yaşındaki sağ beki Ali Turap Bülbül, Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiraladı.

GALATASARAY DUYURDU!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül’ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.