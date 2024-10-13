Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılıp River Plate'e gideceği iddia edildi

13 Ekim 2024 16:03 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:17

Yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin kuş transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı iddia ediliyor. Taraftarlar tarafından Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu, hangi takıma gidecek sorularının cevapları araştırılıyor.

Mauro Icardi​'nin Galatasaray​'dan ayrılacağına yönelik iddialar hala devam ediyor.

Attığı goller ve tarzı ile taraftarın beğenisini kazanan tecrübeli golcü bu sezon beklenen performansı veremedi.

Öte yandan Wanda Nara​ ile barışan Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağına yönelik iddialar artmaya başladı.

ICARDİ GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI, HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Arjantin basınında yer alan habere göre Wanda Nara'nın, Icardi'ye Arjantin'e dönmesi konusunda baskı yaptığı iddia edildi.

Ayrıca Arjantin takımlarından River Plate'in Icardi'yi transfer etmek istediği de belirtildi.

River Plate'in Icardi'yi transfer etmek için 15 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı ifade edildi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu​ konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında "Icardi'nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Sonuçta çocukları Arjantinde'ydi. Ayrılması kesinlikle söz konusu değil. Herkesin bildiği gibi Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu ve ayrılmayı asla düşünmüyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi'nin önemli bir rolü olacak" ifadelerini kullandı.