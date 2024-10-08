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Son dakika: Mauro Icardi'den eleştirilere olay cevap! 

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ekim 2024 15:49 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 16:00
Son dakika: Mauro Icardi&#039;den eleştirilere olay cevap! 

Son dakika haberi: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. İşte o paylaşım...

Galatasaray​'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi​, kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak cevap verdi. Sık sık yurt dışına gittiği için eleştirilen Icardi, bu eleştirilere istatistikleri ve kupalarıyla cevap verdi.

Sosyal medyadan bir görsel paylaşan yıldız oyuncu, "Günaydın" notunu ekleyerek Galatasaray'daki performansı ve kupalarını paylaştı.

83 MAÇTA 58 GOL

Galatasaray'da 83 maça çıkan Icardi, 58 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu. Arjantinli yıldız, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Son dakika: Mauro Icardi'den eleştirilere olay cevap!  - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ahmet 8 Ekim 2024 16:14

Adam haklı bence bu kadar eleştiriye kim dayanır ki herkesi mutlu etmek imkansız

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