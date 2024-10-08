Son dakika: Galatasaray'da Yunus Akgün'e dev zam!

08 Ekim 2024 14:39 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 14:46

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün ile ilgili flaş bir karar verildi. Sarı kırmızılılar, iyi bir çıkış yakalayan yıldız oyuncunun maaşına zam yapmak için harekete geçti. İşte alacağı rakam ve tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig​'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray​'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Championship'te geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak oynadıktan sonra Galatasaray'a dönen Yunus Akgün​, bu sezon performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Kerem Aktürkoğlu​'nun Portekiz ekibi Benfica​'ya transferinin ardından sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmezlerinden biri olan 24 yaşındaki futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen sarı kırmızılı kulüp dev zam ve kontrat uzatmak için harekete geçti. 2000 jenerasyonunun en önemli yıldız adayları arasında gösterilen Yunus Akgün, yıllardır beklenen patlamayı gerçekleştirdi. Son haftalarda 11'e yerleşen yıldız futbolcu gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kurarken kulüp genç yıldıza tüm bu başarısının mükafatını vermek üzere harekete geçti.

G.SARAY'IN YENİ PRENSİ: YUNUS AKGÜN

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica'ya transferinin ardından sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Yunus, bu sezon 7'si ilk 11'de olmak üzere toplam 11 maçta forma giydi. Galatasaray'ın bu sezon 11 maçında 4 gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, takımının skor yüküne önemli katkıda bulundu.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Akhisarspor karşısında çıkmış 2018-2019 sezonunda ise Porto karşılaşmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılı formayla maça çıkan en genç ikinci futbolcu olmuştu. Championship'te geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak oynadıktan sonra Galatasaray'a dönen Yunus Akgün, sezona inanılmaz bir giriş yaptı.

YUNUS'UN YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Kerem Aktürkoğlu'nun gidişinden sonra takımın yeni prensi haline dönüşen Yunus Akgün'le ilgili Galatasaray yönetimi hemen harekete geçti. Galatasaray'ın 2 sene daha kontratı bulunan Yunus Akgün'le 4 yıllık yeni sözleşme imzalayı ve maaşının da 11 milyon liradan 40 milyon liraya yükseltilmesinin planlandığı belirtildi.



Sarı-kırmızılı formayla 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası'nda 4 gol kaydeden Yunus Akgün, bu sezon da Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'şer kez ağları sarstı. Yunus Akgün, son maçlardaki performansıyla Kerem Aktürkoğlu'nu aratmadı. Her iki kanatta da oynayabilen Yunus, hücumdaki etkinliğiyle geçen sezonlarda sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu hissettirmedi. Yunus Akgün, geçen sezonu İngiltere'nin Leicester City takımında kiralık olarak geçirdi. Leicester City'le çıktığı 29 maçta 2 gol kaydeden milli oyuncu, takımının Championship'ten Premier Lig'e yükselmesine katkı sağladı.