Osimhen'in ne zaman sahalara geri döneceği netleşti

07 Ekim 2024 08:55 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 09:11

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle RFS ve Alanyaspor karşılaşmalarını kaçırmıştı. Osimhen yaptığı açıklamada milli ara sonrasında sahalara tekrardan döneceğini açıkladı.

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Trendyol Süper Lig​'in yedinci haftası kapsamında oynanan Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasında Osimhen sakatlanarak maçtan çıkmıştı.

Maçın ardından sağlık kontrolleri yapılan futbolcunun sol ayağının üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilmişti.

Bu sebepten dolayı sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı RFS ve Süper Lig'de oynadığı Alanyaspor maçlarında forma giymemişti.

Osimhen'in sakatlığının ne zaman geçeceği ve milli ara sonrasındaki Antalyaspor​ maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu.

OSİMHEN SAKATLIK DURUMU, ANTALYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasını stattan izleyen Osimhen maç sonu yaptığı açıklamada milli aranın ardından tekrardan sahalara döneceğini açıkladı.

Yıldız futbolcunun milli ara sonrası oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray karşılaşması 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da düzenlenecek.

Karşılaşmada sarı-kırmızılıların muhtemel 11'inin şöyle olması bekleniyor:

Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Mertens, Sara, Barış, Yunus, Osimhen