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Osimhen'in ne zaman sahalara geri döneceği netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
07 Ekim 2024 08:55 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 09:11
Osimhen&#039;in ne zaman sahalara geri döneceği netleşti

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle RFS ve Alanyaspor karşılaşmalarını kaçırmıştı. Osimhen yaptığı açıklamada milli ara sonrasında sahalara tekrardan döneceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig​'in yedinci haftası kapsamında oynanan Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasında Osimhen sakatlanarak maçtan çıkmıştı.

Maçın ardından sağlık kontrolleri yapılan futbolcunun sol ayağının üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilmişti.

Bu sebepten dolayı sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı RFS ve Süper Lig'de oynadığı Alanyaspor maçlarında forma giymemişti.

Osimhen'in sakatlığının ne zaman geçeceği ve milli ara sonrasındaki Antalyaspor​ maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu.

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OSİMHEN SAKATLIK DURUMU, ANTALYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasını stattan izleyen Osimhen maç sonu yaptığı açıklamada milli aranın ardından tekrardan sahalara döneceğini açıkladı.

Yıldız futbolcunun milli ara sonrası oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray karşılaşması 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da düzenlenecek.

Karşılaşmada sarı-kırmızılıların muhtemel 11'inin şöyle olması bekleniyor:

Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Mertens, Sara, Barış, Yunus, Osimhen

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Kaynak: TGRT HABER
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