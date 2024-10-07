Galatasaray'ın Muslera sonrası yeni kalecisi belli oluyor

07 Ekim 2024 03:52 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 03:55

Galatasaray efsane olan kalecisi Fernando Muslera'nın yerine getireceği ismi araştırmaya başladı. İtalyan kalecinin adı en güçlü adaylar arasında başı çekiyor. Devre arası için transfer edilebileceği konuşuluyor.

Galatasaray'da 13 yıldır kalede devleşen Fernando Muslera'nın önümüzdeki yıl takımda yer almayacağının kesinleştiği konuşuluyor. Sarı-kırmızılılar yeni kaleci arayışlarına başladı. Uruguaylı file bekçisinin yerine İtalyan 40 milyonluk yıldız bir ismin adı geçiyor. Yönetimin kaleci arayışları sürerken listenin başındaki isim belli oldu. Napoli'nin 27 yaşındaki İtalyan kalecisi Alex Meret'in devre arasında transfer edilebileceği öne sürüldü. Galatasaray'ın son dönemdeki önemli transferlerinde büyük pay sahibi olan George Gardi'nin yönetime İtalyan kalecinin ismini sunduğu öğrenildi. Gardi'nin yönetime, "Ocak'ta Meret ile temasa geçebilirim. Sezon sonu boşa çıkıyor. Transferi devre arasında bitirebiliriz" dediği aktarıldı. 2018 yılından bu yana Napoli forması giyen 27 yaşındaki Meret'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. İlgili Haberler Galatasaray Antalyaspor'u Yunus Akgün'ün golü ile 1-0 yendi! Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda kaçıncı haftayı bay geçeceği belli oldu