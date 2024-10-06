Galatasaray - Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ekim 2024 18:20 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 18:22
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın 11'leri açıklandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.
11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Icardi.
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richad, Makouta, Efecan Karaca, Augusto, Yusuf Özdemir, Cordova.
Kaynak: tgrthaber.com