Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Galatasaray - Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu!

Galatasaray - Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ekim 2024 18:20 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 18:22
Galatasaray - Alanyaspor maçı 11&#039;leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın 11'leri açıklandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. 

11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Icardi.

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richad, Makouta, Efecan Karaca, Augusto, Yusuf Özdemir, Cordova.

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...