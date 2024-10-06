Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu!

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ekim 2024 18:20 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 18:23
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 11&#039;leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Maçın 11'leri açıklandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. 

11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ertuğrul, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Immobile

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...