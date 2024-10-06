Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ekim 2024 18:20 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 18:23
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Maçın 11'leri açıklandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ertuğrul, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Immobile
Kaynak: tgrthaber.com