Dani Carvajal'in sözleşmesi uzatıldı!

06 Ekim 2024 17:47 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 17:50

Real Madrid'in İspanyol sağ beki Dani Carvajal ile sözleşme uzatıldı.

Real Madrid forması giyen İspanyol sağ bek Dani Carvajal, LaLiga'nın 9. hafta maçında Villarreal karşısında sakatlandı. Carvajal'ın hastanede yapılan kontrollerden sonra, çapraz bağlarının yırtıldığı açıklandı.

Sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek olan deneyimli futbolcu için kulübü Real Madrid sözleşmesini yenileme kararı aldı. Carvajal'ın sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi. Resmi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Dani Carvajal'ın altyapıdan itibaren eflatun-beyazlı formayı giydiği, A takımla da 427 maçta 26 şampiyonluk kazanmasının yanı sıra elde ettiği başarılar aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İspanyol futbolcuya sakatlık sürecinde de kulübün destekçisi olarak yanında olacakları belirtildi.