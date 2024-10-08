Icardi'den şaşırtan istatistik: Gol beklentisi sıfır

08 Ekim 2024 04:35 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 04:42

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin düşüşü sürüyor. Arjantinli oyuncu Alanyaspor maçını 0.00 gol beklentisiyle bitirirken, pas paylaşımında da takımın en kötüsü oldu.

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Süper Lig​'in 8'inci haftasında Galatasaray​, sahasında Alanyaspor​'u konuk etti. Aslan, Alanyaspor’u 28’inci dakikada Yunus Akgün’ün golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle puanını 22’ye çıkartırken Alanyaspor, 9 puanda kaldı. Alanyaspor karşısında mücadeleye ilk 11’de başlayan Mauro Icardi’nin formsuz grafiği bu maçta da devam etti. Arjantinli yıldız, 81. dakikada yerini Batshuayi’ye bırakırken ortaya koyduğu istatistik şaşırttı.

SIFIR ŞUT, SIFIR GOL BEKLENTİSİ

Icardi, dün akşam sahada kaldığı süre boyunca hiç şut çekmedi. Bunun doğal bir sonucu olarak da maçı 0 gol beklentisi ile tamamladı.

Arjantinli yıldız, rakip ceza sahasında sadece 3 kez topla buluşabildi. Çalım istatistiği de bulunmayan Icardi'ye hiç faul yapılmadı.

Öte yandan yıldız oyuncu, maç boyunca hiç ofsayta da yakalanmadı.

PAS BAŞARISINDA TAKIMIN EN KÖTÜSÜ

Galatasaray’ın son iki yıldaki şampiyonluklarında en büyük paylardan birine sahip olan Icardi, dün akşam pas başarı değerinde (%73) takımın en kötüsü oldu.

26 kez topla buluşup 15 pas verirken girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kaybetti.