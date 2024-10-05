Simge Sağın'ın Mauro Icardi pişmanlığı! "Ne olacağı belli olmaz" demişti

05 Ekim 2024 10:14 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 10:15

Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi’nin attığı gollerden sonra Simge Sağın’ın Aşkın Olayım şarkısını söylemesinin ardından gözler ünlü şarkıcıya çevrilmişti. Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Mauro Icardi hakkında, "İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz” diyen Simge Sağın bu sözlerinden dolayı bin pişman oldu.

Şarkıcı Simge Sağın, son olarak Wanda Nara ile ayrılma aşamasında olan Mauro Icardi hakkında açıklama yaptı. Daha önce kendisine sorulan sorulara, " "Ne olacağı belli olmaz" diyen Simge Sağın, bu sözlerinden dolayı bin pişman olduğunu açıkladı.

SİMGE SAĞIN BİN PİŞMAN

Daha önce Mauro Icardi ile aralarında ilerde bir aşk olup olmayacağına yönelik sorulara cevap veren Simge Sağın, "Ne olacağı belli olmaz" demişti. Bu sözlerinden büyük pişmanlık duyduğunu dile getiren Simge Sağın, "Beni de orada gaza getirdin. Söyledik başımıza aldık belayı. Benim Icardi ile ilgili bir açıklamam olmaz." dedi.

Muhabirlerin Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma aşamasında olduğunu hatırlatması üzerine "Beni hiç ilgilendirmiyor. Bu konuyla ilgili benim bir bağlantım yok. Kimsenin ayrılmasını istemem. Ayrılıyorlarsa da hayırlısı olsun “dedi.