Maymun çiçeği virüsünde ölüm vakaları nadir görülüyor! Ölümcüllük riski için DSÖ’den yeni bir uyarı yok

15 Ağustos 2024 11:10 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:13

Yusuf Güney'in 2 ay önceki sözleri gündem oldu! Maymun Çiçeği yayılınca sosyal medya bu videoyu konuştu

Yusuf Güney'in 2 ay önceki sözleri gündem oldu! Maymun Çiçeği yayılınca sosyal medya bu videoyu konuştu

Dünya Sağlık Örgütü’nün maymun çiçeği virüsüyle ilgili harekete geçmesi endişeye sebep olurken su çiçeğine nazaran daha hafif seyreden bu virüste ölüm vakalarının daha az görüldüğü tespit edildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ, ÖLDÜRÜR MÜ?

İlk olarak 1958 yılında tespit edilen ve çiçek hastalığına göre daha hafif semptomlara sahip olan maymun çiçeği virüsünde ölüm vakaları nadiren görülüyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Mpox virüsünün sebep olduğu maymun çiçeği hastalığı, genellikle Orta Afrika bölgesinde yaşayan ve sürüngen hayvanlarla temasta bulunan insanlarda sıklıkla görülür.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Orthopoxvirus cinsindeki Mpox virüsünün sebep olduğu maymun çiçeği hastalığı, Orta ve Batı Afrika ormanlarında ortaya çıkan ve diğer bölgelere ihraç edilen, hayvanlardan insanlara bulaşan viral bir hastalıktır.

TÜRKİYE’DE MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI GÖRÜLDÜ MÜ?

İletişim Bakanlığı tarafından 9 Ağustos’ta yapılan açıklamada Türkiye’de maymun çiçeği hastalığının tespit edilmediği ve Sağlık Bakanlığı’nın hastalıkla ilgili tüm tedbirleri aldığını duyurdu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI KENDİ KENDİNE GEÇER Mİ?

Maymun çiçeği hastalığına yakalanan çoğu kişinin tedaviye gerek duymadan kendi kendine iyileştiği gözlemlendi.