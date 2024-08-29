Mazot ve gübre desteğinin kaldırıldığına yönelik iddiaları bakanlık yalanladı

29 Ağustos 2024 14:04 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:19

29 Ağustos 2024 Perşembe günü çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteklerinin kaldırıldığına yönelik iddialar ortaya atıldı.

Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile çiftçilere artık mazot ve gübre desteğinin ödenmeyeceğini iddia etti.

Yıldırım'ın paylaşımında "Karara göre, 2025 yılından itibaren gübre ve mazot desteği ile 17 üründe verilen fark ödemesi (prim) desteği tamamen kaldırıldı. Çiftçi son kez 2024 üretim yılı için gübre, mazot ve prim desteği alacak" ifadeleri yer aldı.

İddiaların ardından vatandaşlar tarafından mazot ve gübre desteği kaldırıldı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

ÇİFTÇİLERE MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALDIRILDI MI?

Çiftçilere mazot ve gübre desteğinin kaldırıldığına yönelik iddialara yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Bakanlık tarafından X platformu üzerinden yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Birçok yeniliği barındıran bu kararın ardından ortaya atılan asılsız iddialara ilişkin bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur. Mazot ve gübre desteğinin kaldırıldığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen ASILSIZDIR.

İlk olarak; MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALDIRILMAMIŞTIR. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen TEMEL DESTEK olarak revize edilmiştir.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticilerimizin, temel destek ile mazot maliyetinin %50'si ve gübre maliyetinin %25'i karşılanacaktır. Ayrıca, üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda, temel desteğe ilave olarak üreticilerimiz kullandıkları mazotun yüzde 50'sini ve gübrenin yüzde 25'ini planlı üretim desteği olarak alacaktır. Böylelikle mazot maliyetinin yüzde 100'ü, gübre maliyetinin ise yüzde 50'si desteklenmiş olacaktır.

Su kısıtının olduğu 11 il ve 52 ilçede ise planlama kapsamında az su tüketen mercimek, nohut, baklagil, yem bitkileri, buğday, arpa ve yağlık ayçiçeği üreten çiftçilerimize gübre maliyetinin kalan yüzde 50'lik kısmı da "yer altı su kısıtı desteği" olarak verilecektir. Böylece bu bölgelerde üretim planlamasına uygun ekim yapanların mazot ve gübre desteğinin yüzde 100'ü karşılanacaktır.

Tüm bunların yanında, çiftçilerimizin uzun süredir talep ettiği gibi bu destekler ayni olarak değil, NAKDİ OLARAK ödenecektir.

İkinci olarak ise, yine bazı basın yayın organlarında prim desteğinin kaldırıldığı iddiası ortaya atılmıştır. Ancak, söz konusu kararın 2'nci maddesi, 11'inci fıkrasında "Fark Ödemesi Desteği: Öncelikle arz açığı veya planlama kapsamındaki ürünler olmak üzere, ilgili üretim yılındaki üretim maliyetleri ile iç ve dış fiyatlar dikkate alınarak çiftçilerin, tarım politikaları amaç ve ilkelerine uyumunu kolaylaştırmak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve gelir kayıplarını telafi edebilmek amacıyla FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ VERİLİR. Her yıl, fark ödemesi kapsamına alınacak ürünler ve ödeme miktarı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca teklif edilir." ibaresi yer almaktadır.

Yukarıda bahsedilen desteklere ilave olarak, üreticilerimiz aleyhine gelişen bir durum olması halinde ihtiyaç olan üründe, üretim dönemi sonunda Tarım Kanunu kapsamında belirtilen hususlar dikkate alınarak fark ödemesi desteği verilebilecektir."