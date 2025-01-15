Mazota zam var mı? 15 Ocak güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

15 Ocak 2025 14:00 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 14:11

Mazot, benzin ve LPG fiyatlarında yaşanan değişiklikler araç sahiplerinin gündeminde. 2025 yılına girmemizle beraber zam uygulamaları devam ediyor. 15 Ocak Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatlarında zam bekleyişi devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında gergin bekleyiş! Rekor zam benzin ve mazot pompa fiyatlarına yansıyacak mı? 16 Ocak tarihine dikkat

Akaryakıt fiyatlarında gergin bekleyiş! Rekor zam benzin ve mazot pompa fiyatlarına yansıyacak mı? 16 Ocak tarihine dikkat

Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek? Benzin ve motorine büyük zammın geleceği tarih belli oldu

Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek? Benzin ve motorine büyük zammın geleceği tarih belli oldu

Motorin​ ve benzine zam geleceği iddia edilirken 16 Ocak itibarıyla geçerli olması bekleniyor. Her gün aracı ile yolculuk yapan vatandaşlar ise mazota zam var mı araştırmaya başladı.

Akaryakıt fiyatlarında meydana gelen artış ve düşüşler gün içerisinde sık sık kontrol ediliyor.

MAZOTA ZAM VAR MI 15 OCAK 2025?

2025 yılına girmemizle beraber akaryakıt​ fiyatlarında değişiklikler devam ediyor. 16 Ocak gece yarısından sonra motorin​ fiyatlarına 2,34 TL, benzin​ fiyatlarına da 1,56 TL zam uygulanması bekleniyor. İddia edilen zam uygulamasının 16 Ocak Perşembe 00.00 sonrasında geçerli olması da tahmin ediliyor.

MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

16 Ocak gece yarısından sonra gelmesi beklenen akaryakıt zammında bekleyiş sürüyor. Motorine 2,34 TL, benzine 1,56 TL zam gelmesi beklenirken bu geceden itibaren geçerli olması da tahmin edildi.

LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağı da bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 15 OCAK ÇARŞAMBA 2025

15 Ocak Çarşamba günü akaryakıt fiyatlarına göre İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 45.30 TL, motorinin litresi 45.77 TL ve LPG 26.17 TL olarak satılıyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 45.15 TL, motorin 45.66 TL ve LPG 25.61 TL olarak satış görüyor.

15 Ocak İzmir'de benzin 46.16 TL, motorin 46.82 TL ve LPG 26.01 TL olarak satılıyor. Ankara'da ise benzin litre fiyatı 45.78 TL,

motorin litre fiyatı 46.43 TL ve LPG litre fiyatı 26.11 TL.

BENZİN ZAM NE ZAMAN GELECEK?

İddialara göre 16 Ocak 00.01 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında zamlı fiyat uygulanacak. Motorine 2,34 TL, benzine 1,56 TL zam uygulanması bekleniyor. Akaryakıt tabelaları bu gece değişebilir.