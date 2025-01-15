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Akaryakıt fiyatlarında gergin bekleyiş! Rekor zam benzin ve mazot pompa fiyatlarına yansıyacak mı? 16 Ocak tarihine dikkat

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: Kronos Haber
15 Ocak 2025 10:59 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:02

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam mı gelecek, sorusu günlerdir gündem olmaya devam ediyor. Zam için 16 Ocak gece yarısı işaret edildi. İddialar kapsamında geçerli olacak zamla beraber akaryakıtta tabela da değişecek. İşte güncel benzin, motorin, LPG akaryakıt fiyatları ve akaryakıt zammı oranı.

Akaryakıt fiyatlarına  rekor zam yolda. Motorin​ ve benzine çifte zam geliyor. 16 Ocak gece yarısından itibaren motorine 2,34 TL, benzine de 1,56 TL zam bekleniyor. Zamlı tarifenin, son dakikada bir değişiklik olmazsa, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında gergin bekleyiş! Rekor zam benzin ve mazot pompa fiyatlarına yansıyacak mı? 16 Ocak tarihine dikkat - 1. Resim

AKARYAKIT FİYATINA ÇİFTE ZAM KAPIDA

Gelen iddiaya göre; yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 Ocak gece yarısından itibaren motorine 2,34 TL, benzine de 1,56 TL zam gelecek. Buna göre bazı bölgelerde akaryakıtın 50 TL sınırının da aşılması bekleniyor

LPG'de ise fiyat değişimi beklenmiyor. 

Akaryakıt fiyatlarında gergin bekleyiş! Rekor zam benzin ve mazot pompa fiyatlarına yansıyacak mı? 16 Ocak tarihine dikkat - 2. Resim

GÜNCEL BENZİN, MAZOT VE LPG FİYATLARI

15 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları şöyle;

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 45.30 TL
  • Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.17 TL

Akaryakıt fiyatlarında gergin bekleyiş! Rekor zam benzin ve mazot pompa fiyatlarına yansıyacak mı? 16 Ocak tarihine dikkat - 3. Resim

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 45.15 TL
  • Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.61 TL

Akaryakıt fiyatlarında gergin bekleyiş! Rekor zam benzin ve mazot pompa fiyatlarına yansıyacak mı? 16 Ocak tarihine dikkat - 4. Resim

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
  • Motorin litre fiyatı: 46.43 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.11 TL

Akaryakıt fiyatlarında gergin bekleyiş! Rekor zam benzin ve mazot pompa fiyatlarına yansıyacak mı? 16 Ocak tarihine dikkat - 5. Resim

İzmir

  • Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
  • Motorin litre fiyatı: 46.82 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.01 TL

Akaryakıt fiyatlarında gergin bekleyiş! Rekor zam benzin ve mazot pompa fiyatlarına yansıyacak mı? 16 Ocak tarihine dikkat - 6. Resim

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Kaynak: Kronos Haber
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