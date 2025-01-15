SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Bankalar arası rekabet kızıştı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

15 Ocak 2025 10:46 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:50

Yeni yılın başlamasıyla birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını yenileyerek cazip fırsatlar sunmaya başladı. Mevcut emekliler ve yeni emeklilik başvurusu yapanlar için açıklanan bu kampanyalar, 21 bin liraya kadar promosyon ödemesi vaat ediyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

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2025​ yılı itibarıyla bankalar​, maaş​ aralıklarına göre promosyon​ ödemelerini artırarak rekabeti yeniden alevlendirdi. Bazı bankalar promosyon tutarını 21 bin liraya kadar yükseltirken, dört banka 20 bin lira sınırına yaklaştı. Maaş zammı alan emekliler, yeni üst maaş dilimine geçerek daha yüksek promosyon alma fırsatı yakaladı.

EMEKLİLERE YAPILAN ZAM PROMOSYONLARA YANSIDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,75, memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında yapılan zam, bankaların promosyon kampanyalarına doğrudan etki etti. 2025 yılının ilk çeyreğinde duyurulan kampanyalar, bankalar arasında yoğun bir rekabet ortamı oluşturdu.

BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON KAMPANYALARI

AKBANK

Maaş tutarına göre 6.250 TL’den başlayarak 15.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, her otomatik fatura talimatına 500 TL chip para, toplamda 2.500 TL’ye kadar ek ödül veriliyor.

ALBARAKA TÜRK

6.500 TL’den başlayıp 15.600 TL’ye kadar promosyon ödüyor. İki fatura talimatına ek 1.400 TL, emekli yakınını getirenlere kişi başı 500 TL veriliyor.

DENİZBANK

Yeni hesap açan ya da taahhüt süresi dolan emeklilere 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar ödeme yapıyor. Ek olarak mobil uygulama kullanımı ve kredi kartı edinimi gibi işlemlerle 4.000 TL’ye kadar ek ödeme fırsatı sunuluyor.

GARANTİ BBVA

Promosyon ödemeleri 6.250 TL’den 15.000 TL’ye kadar değişiyor.

TEB

Maaşa göre 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. İki otomatik fatura talimatı verene toplamda 9.000 TL ek ödeme yaparak promosyon tutarını 21.000 TL’ye kadar çıkarıyor.

YAPI KREDİ

6.250 TL’den 15.000 TL’ye kadar promosyonun yanı sıra iki yeni fatura talimatına 2.500 TL, kredi kartı ile 1.000 TL harcamaya 2.000 TL ve mobil uygulama kullanımına 500 TL ödül sunuyor.

KAMU BANKALARI (Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası)

5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor.

REKABET EMEKLİLERİN AVANTAJINA DÖNÜŞÜYOR

Promosyon kampanyalarıyla dikkat çeken bankalar, fatura talimatları ve emekli yakınlarını getirme gibi ek avantajlarla müşterilerinin ilgisini çekmeye çalışıyor. Maaşını taşıyan emekliler​, artan rekabet sayesinde önemli ek gelir elde edebiliyor.