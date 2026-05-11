Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, Türk basketbolunun gelişimi, sporun sürdürülebilir yapısına katkı sağlayacak projeler ve spor dünyasında kurumsal iş birliklerinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz’dan Türkiye Basketbol Federasyonu’na ziyaret MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret ederek Türk basketbolunun gelişimi, sürdürülebilir spor projeleri ve kurumsal iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede Türk basketbolunun gelişimi, sporun sürdürülebilir yapısına katkı sağlayacak projeler ve spor dünyasında kurumsal iş birliklerinin önemi üzerine değerlendirmeler yapıldı. MCT Technic'in Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile yürüttüğü sponsorluk süreci ve sporun farklı alanlarında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişi yapıldı. Hacı Yılmaz, Hidayet Türkoğlu'na özel bir poster hediye ederken, Türkoğlu da Yılmaz'a seramik basketbol topu takdim etti. Hacı Yılmaz, sporun gençlere ilham veren ve kurumlar arasında bağlar oluşturan yapısıyla önemli bir değer taşıdığını belirtti. MCT Technic, çevre teknolojilerindeki çalışmalarının yanı sıra sporun gelişimine katkı sağlayan projelerde yer almaya devam ediyor.

Ziyarette ayrıca, MCT Technic’in Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile yürüttüğü sponsorluk süreci ve sporun farklı alanlarında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Görüşmenin ardından MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz, Hidayet Türkoğlu’na sporculuk dönemine atıfta bulunan özel bir poster takdim etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Hacı Yılmaz’a seramik basketbol topu hediye etti.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Hacı Yılmaz, sporun yalnızca saha içi başarılarla değil; gençlere ilham veren, kurumlar arasında güçlü bağlar oluşturan yapısıyla da önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

MCT Technic, çevre teknolojileri alanındaki çalışmalarının yanı sıra sporun gelişimine katkı sağlayan projelerde yer almaya devam ediyor.