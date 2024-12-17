MEB 1. dönem 2. yazılı sınav örnek soru kitapçığı yayımladı! Çözüm videoları da eklendi

17 Aralık 2024 15:17 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 15:18

Milli Eğitim Bakanlığı, 1. dönem 2. yazılı sınav örnek sorularına yönelik kitapçığı yayımladı. Öğrenciler için rehber görevi gören sınav soruları çözümlü videolar ile ekleniyor. Sınavlar öncesinde öğrenciler MEB 1. dönem 2. yazılı örnek soruları ile hazırlık yapıyor.

MEB AGS soru dağılımı belli oldu! Akademi Giriş Sınavı ne zaman?

MEB AGS soru dağılımı belli oldu! Akademi Giriş Sınavı ne zaman?

MEB tarafından yayımlanan soru kitapçıkları aracılığıyla 1. dönem yazılı sınavları için hazırlanan konu ve soru dağılımı öğreniliyor. Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılımı tablosunda yer alan örneklere göre açık uçlu ya da kısa cevaplı sorulardan olan sınav soruları hazırlayacak.

MEB​ tarafından örnek soru kitapçığı erişime açıldı.

MEB 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan soru kitapçığı sayesinde öğrenciler sınavlar​ öncesinde hazırlık yapabiliyor. Öğrenciler için rehber olan soru kitapçığıyla beraber çözüm videoları de yayımlanıyor. Resmi sitede yayımlanan kitapçıklar aracılığıyla öğrenciler sınavlara kolayca hazırlanabiliyor.

Ortaokul ve liselere yönelik örnek soru kitapçığı için tıklayınız.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflara örnek soru çözümlü videoları için BURAYAtıklayınız.

Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflara soru kitapçığı çözümlü videolar için tıklayınız.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ

Eğitim ve öğretim yılında yapılacak olan sınavların takvimi duyuruldu. Buna göre 1. dönem 2. sınavları 30 Aralık ile 10 Ocak aralığında yapılacak. 2. dönem 1. sınavlar 17-28 Mart aralığında olacak ve 2. dönem 2. sınavlar 26 Mayıs - 13 Haziran aralığında uygulanacak.