MEB 1.dönem 2.yazılı sınavları ne zaman? Sınav heyecanı başladı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

13 Aralık 2024 12:00 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 12:03

Dönem sonunun yaklaşmasıyla beraber MEB 1.dönem 2.ortak sınavlarına dair araştırmalar hız kazandı. Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulandı.

Geçen yıl Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda yapılan sınavlar için yeni esaslar getirilmesiyle ülke genelinde ortak yazılı sınavlar ilk defa MEB​ tarafından 2023-2024​ eğitim öğretim yılında uygulandı. MEB 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN? 1. dönem 2. sınavlar, 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. Ortak sınavlar, 7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe günü, 7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak. MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK? MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre ortak sınav tarihleri şu şekildedir; 1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025 2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025 MEB ORTAK SINAV HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK? Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak. İlgili Haberler İpek Yolu ilk yılında kâra geçtiğini duyurdu Hafta sonu İstanbul'da yağmur durumu MGM verilerinde paylaşıldı (14-15 Aralık) Harcama limitli restoran! Çay bile içseniz 1500 TL