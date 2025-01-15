MEB EKYS başvurusu son tarih ne zaman? 2025 EKYS takvimi araştırma konusu oldu

15 Ocak 2025 19:44 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 20:01

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2025 EKYS başvuruları başladı. Sınava girecek adaylar sınav başvuru yöntemlerini araştırıyor.

ÖSYM'nin sınavları arasında yer alan 2025​ MEB EKYS için başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte başvuruların nasıl yapılacağı da merak ediliyor.

MEB EKYS BAŞVURUSU SON TARİH NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2025 MEB EKYS, 2 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

MEB EKYS 2025 sonuçları 21 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB 2025 EKYS başvuru ücreti 950 TL.

Adaylar başvuru işlemlerini, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin resmi sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.