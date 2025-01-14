Onur belgesi kaç puanla alınır? Karne dönemi kimlere verileceği gündeme geldi

14 Ocak 2025 16:37 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:49

MEB tarafından belirlenen takvime göre 17 Ocak Cuma günü karneler dağıtılacak. Onur belgesi almak isteyen öğrenciler şartlarını ve puan sınırlamasını araştırmaya başladı.

1 dersten kalınca belge alınır mı? Takdir ve teşekkür için kaç ortalama gerektiği gündem oldu

1 dersten kalınca belge alınır mı? Takdir ve teşekkür için kaç ortalama gerektiği gündem oldu

Örnek davranışlar sergileyen öğrencilere verilen onur belgesini almak isteyenler kimlere verildiğini araştırmaya başladı. MEB takvimine göre 17 Ocak'ta ortaokul ve lise öğrencileri not bilgileri ile devamsızlık bilgilerinin yer aldığı karnelerini alacak.

ONUR BELGESİ KAÇ PUANLAR ALINIR 2025?

Onur belgesi, örnek davranış sergileyen, görgü ve trafik kurallarına uyan öğrencilere verilir. Bu nedenle puan ile bir ilişkisi yoktur. Onur belgesini almaya hak kazananlar yılsonunda belgelerini alır. Belge, takdir ve teşekkür belgesinin yanında verilmektedir. Öğretmenler, örnek davranış sergileyen öğrencilere bu belgeyi teslim eder.

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Örnek öğrencilere verilen belgeye sahip olmak için gerekli olan bazı şartlar şöyle:

(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak.

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden 70,00-84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi alırken 85,00 ve üzeri olanlar takdir belgesi alıyor.

En az üç öğretim yılının dönemlerinde takdir alan öğrenciler üstün başarı belgesine sahip olur.