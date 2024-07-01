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MEB, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf okul kayıtlarının adrese dayalı olarak yapıldığını açıkladı

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
01 Temmuz 2024 20:02 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 19:33
MEB, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf okul kayıtlarının adrese dayalı olarak yapıldığını açıkladı

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf kayıtlarının adrese dayalı olarak yapılacağını açıkladı. Kayıtlar e-Okul sistemi üzerinden tamamlanacak.

İlkokul birinci sınıf kayıtları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim takvimini yayımladı. 

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl, okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak ve yeni öğretim yılı başlayacak.

Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Kayıtlar, öğrencilerin MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

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ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından öğrenebilecekler.

İlkokul birinci sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi, MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: TGRT Haber
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