MEB sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçlarının iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor

07 Ağustos 2024 10:23 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:26

20 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı için sözlü sınav sürecinin tamamlanmasıyla mülakatta 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü mülakat sonuçlarının iki hafta içerisinde E-Devlet üzerinden açıklanması bekleniyor.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

20 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı için yapılan mülakat süreçlerini tüm adaylar için tamamlanmasının ardından sözlü sınav sonuçları E-Devlet üzerinden öğrenilecek.

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü mülakatlarda 60 puan ve üzeri değerlendirmeye alınan adayların atama başvuruları sonuçların ilan edilmesiyle başlayacak.