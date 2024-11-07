MEB takvimine göre okullarda birinci dönem ara tatil başlıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Kasım 2024 10:10 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:19

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre ilk ara tatil tarihi belli oldu. 8 Kasım günü okula gidecek olan öğrenciler tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. 18 Kasım Pazartesi günü ara tatil sonlanıyor ve dersler başlıyor.

MEB ara tatil 2024 takvimi belli olurken okullarda ara tatilin başlayacağı gün de belirlendi. Milyonlarca öğrenci eğitim ve öğretim dönemine devam ederken kasım ara tatili başlayacak. Öğrencilerin toplamda 9 gün tatil yapacağı tarihler netleşti. MEB BİRİNCİ KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Birinci dönem ara tatili yarın son ders itibarıyla başlıyor. 8 Kasım Cuma günü okullarda eğitimin ardından öğrenciler ara tatile başlayacak. Hafta sonunun eklenmesinden dolayı tatil toplamda 9 gün olurken dersler 18 Kasım itibarıyla başlayacak. MEB 2024 takvimine göre ara tatil tarihi 11 - 15 Kasım aralığında gerçekleşecek. 8 KASIM CUMA OKULLAR TATİL Mİ? 8 Kasım Cuma günü okullarda eğitime devam edilecek. Cuma günü son ders zili ile beraber milyonlarca öğrenci ara tatile çıkacak. Tatil, hafta sonunun birleşmesiyle beraber toplamda 9 gün sürecek. MEB tatil takvimi şöyle: Birinci ara tatil | 11-15 Kasım 2024 Yarıyıl tatili | 20-31 Ocak 2025 İkinci ara tatil | 31 Mart-4 Nisan 2025 Okulların kapanışı | 20 Haziran 2025 OKULLARDA YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yarıyıl tatili 20 Ocak günü başlayacak, 31 Ocak tarihinde bitecek. Eğitim ve öğretim yılında ikinci dönem 3 Şubat günü başlarken dersler 20 Haziran'da sona erecek. İkinci ara dönem tatili 31 Mart ile 4 Nisan aralığında uygulanacak. YARIN OKUL VAR MI, YOK MU? 7 Kasım Perşembe günü öğrencilerin gündeminde yarın okulların olup olmadığı oldu. Ara tatil 11 Kasım tarihinde başlıyor fakat hafta sonunun denk gelmesinden dolayı 8 Kasım Cuma günü son ders zili ile tatil süreci başlayacak. Buna göre yarın (8 Kasım) okullarda eğitime devam edilecek. MEB 2024 - 25 EĞİTİM TAKVİMİ Sıkça Sorulan Sorular Kasım ara tatili ne zaman? MEB takvimine göre kasım ara tatili 11 Kasım'da başlayacak ve 15 Kasım'da sona erecek. İlgili Haberler MEB ortak sınav soru ve cevaplarını yayımladı MEBİ Türkiye geneli YKS deneme ne zaman, nasıl girilir? MEB sınav takvimini açıkladı MEB-AGS sınavı nedir? Eğitim bilimleri sınavının yerine geleceği iddia edildi